Российский комплекс С-350 сбил украинские самолёты в полностью автономном режиме Фото: Википедия

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» успешно сбил украинские самолёты в зоне проведения спецоперации, будучи в полностью автономном режиме, без участия оператора. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей», - пишет агентство со ссылкой на источник.

Сообщается, что С-350 самостоятельно отследил и поразил несколько самолётов и беспилотников ВСУ. Искусственный интеллект вёл всю работу сам, без участия человека, чётко определяя цели и с точностью сбивая их. Боевой расчёт лишь наблюдал за работой комплекса и контролировал её. Отдельно отмечается, что «Витязь» работал сразу и в активном, и в пассивном режимах радиолокации, разом и защищая себя от обнаружения, и повышая эффективность в поиске и определении целей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские силы ПВО отразили ракетный удар украинских неонацистов по городу Харцызск, в ДНР.

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