Мишустин заявил, что доля проводимых расчетов между Россией и Китаем в нацвалютах составила 70% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доля трансграничных расчетов между Россией и Китаем в нацвалютах - рублях и юанях - составляет уже 70%.

"В текущем году мы сможем не только досрочно выполнить задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим такой рубеж", - заявил Мишустин.

Кроме того, по словам премьера, стратегический характер появился в сотрудничестве в энергосфере. Мишустин напомнил о многих больших энергетических проектов с участием организаций из КНР. А в числе новых сфер для улучшения сотрудничества с Китаем есть авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования, заявил Мишустин.

"С помощью накопленной солидной научной базой и производственным потенциалом, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая", - добавил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Стоит отметить, что на данный момент фиксируется "взрывной рост" трансграничных платежей между Россией и Китаем. Именно поэтому необходимо подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT, считает глава ВТБ Андрей Костин.

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