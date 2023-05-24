В Минфине заявили, что Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на алкоголь и табак к началу 2024 года Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Лисицын

В России с первого квартала 2024 года начнется введение цифрового акциза на табак и пиво. Об этом стало известно из дорожной карты Министерства финансов, которую опубликовали на портале РИА Новости.

Отмечается, что пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных проверок начнется в России уже с мая 2023 года и продлится вплоть до июля 2024 года.

Это позволит возможно использования подобного способа маркировки повсеместно, а также авторы этой инициативы планируют оценить возможность перехода на бездекларационный режим.

Сам же переход к промышленной эксплуатации уже доработанной за время тестирования информационной системы ФНС России, начнется с первого квартала 2024 года.

Ранее замдиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов заявил, что после введения маркировок не было зафиксировано никакого роста цен товаров различных категорий. Он добавил, что это позволяет контролировать качество товаров на полках магазинов.