Реваз Юсупов: «С внедрением маркировки ни в одной из отраслей мы не зафиксировали роста цен»

Реваз Юсупов, заместитель директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Фото: Андрей МИНАЕВ

В России постепенно растет число товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Этот процесс идет уже несколько лет. В ближайшее время список пополнит икра. Как именно будет устроен процесс? Что это даст потребителям? И не станет ли дополнительным препоном для производителей? На эти и другие вопросы в студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2022 ответил Реваз Юсупов, заместитель директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«ИКРА – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА»

- Дальний Восток у нас связан с рыбой. И одна из тем, которую здесь обсуждали, — это нелегальная рыбная продукция. Расскажите в целом, в чем заключается проблема?

- Нелегальная рыбная продукция может быть нескольких видов. Во-первых, фальсифицированной, когда из чего-то не того ее производят, подменяют сырье более дешевым. Во-вторых, может быть контрабандной, когда ее завозят нелегально. И во всех этих случаях, если мы смотрим на это с точки зрения потребителя, такая продукция либо не отвечает параметрам качества, которые человек ожидает получить, когда покупает икру, либо она может нанести ему реальный вред здоровью.

- Почему?

- То, что нелегальным образом добыто, — это браконьерство. А браконьеры не сильно заботятся о возобновлении биологических ресурсов: икра изымается, а рыба выбрасывается на берег. Это, во-первых, в целом сужает возможности дальнейшего развития рыбопромышленной отрасли. Во-вторых, если они таким образом добывают, то они таким же образом и перевозят, и хранят без соблюдения температурных режимов и всего остального. Если что-то такое поесть – неважно, икра это или молоко, или что-то другое – последствия могут быть разные, чаще негативные.

- А все потому, что они не несут ответственности перед своим потребителем?

- Они нелегальные производители, они не фиксируют свою деятельность, они продают свою продукцию в каких-нибудь пластиковых контейнерах, без брендов, дешевле. Но та же икра – это все равно дорогой продукт. И у потребителя есть определенные ожидания от его качества. Икру мы чаще всего покупаем по каким-то праздникам. Нелегальная икра может его испортить. Более того, такая продукция может испортить все отношение к камчатской или астраханской икре. Помимо всего прочего, это еще и репутация регионов. Да в конце концов, это имидж нашего государства. Потому что икра является одним из элементов нашего имиджа, тем, с чем страна ассоциируется у иностранцев – наравне с водкой и балалайкой.

- А мы сейчас про какую больше икру – про красную или черную?

- И про ту, и про другую. Взять, например, Камчатку. Край из-за действий браконьеров недополучает налоги, не может развивать эти отрасли тем образом и теми темпами, которыми мог бы это делать. И наконец, легальный бизнес от этого страдает. Тот, который инвестирует в производство, налаживает каналы дистрибуции, выстраивает маркетинг бренда и все остальное. Нелегальный рынок икры экспертами Высшей школы экономики сейчас оценивается в 30%. Получается, что легальные компании недозарабатывают треть прибыли.

«ЧТО МЫ ВИДИМ – НЕЛЕГАЛЬНЫЙ РЫНОК УМЕНЬШАЕТСЯ»

- Как с этим бороться? Маркировкой?

- Мы провели несколько встреч с крупными компаниями, которые готовы подтверждать свое участие в эксперименте. Он будет запущен 1 ноября. И дальше нам очень важно, чтобы компании как можно раньше вошли в пилотный проект, потому что тогда мы лучше поймем специфику отрасли. Мы, конечно, уже накопили достаточно экспертизы, 14 отраслей уже маркируется – там товаров на много триллионов рублей. И что мы точно уже сейчас можем говорить на опыте всех этих отраслей, 700 тысяч компаний, которые в системе уже работают: чем раньше компании в конкретной индустрии будут заходить в пилотный проект, тем более точно, детально мы можем изучить все их бизнес-процессы, специфику этой отрасли, создать систему и адаптировать ее к специфике таким образом, чтобы их операционные бизнес-процессы сильно не менялись, чтобы это прошло незаметно для них и не требовало каких-то дополнительных инвестиций.

- Мы сейчас маркируем молочную, фармацевтическую продукцию, сигареты, обувь, шины, парфюмерию, минеральную воду и много чего еще. В целом какие результаты могли бы отметить за те несколько лет, что работает система «Честный знак»?

- Специфика отраслей отличается, результаты – тоже. Например, что мы видим в табачной промышленности? Маркировка там работает с 2019 - 2020 года. До этого уровень нелегальной продукции рос от года к году в два раза. И в момент, когда вводили маркировку, он составлял 15,6%. Огромная цифра. Так вот, в первый же год после введения маркировки нелегальный оборот снизился на четверть. До 11 с небольшим процентов. Дополнительные доходы в бюджет составили несколько десятков миллиардов рублей.

- Скорее это доля легальной продукции увеличилась…

- Конечно. Несмотря на то, что люди стали меньше курить, плюс происходит переход курильщиков от классических сигарет к электронным, а потребление снижается, мы видим у легальных производителей рост производства. Мы нашли 24 нелегальных компании, которые были закрыты правоохранительными органами – это те, которые совсем вчерную работали. Еще 18 производителей обелились. То есть, появилось 18 новых компаний на рынке – в дополнение к 30 действующим легально. В принципе можно было бы шутить о том, что маркировка привела к инвестиционному буму в табачной отрасли. И она ведет к такому «буму» во всех отраслях, где она внедряется.

БИГ-ДАТА - В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ И ПОТРЕБИТЕЛЮ

- А по лекарствам какие результаты?

- Тут вопрос скорее про качество. Подделывают, как правило, дорогие лекарства для лечения онкологии, рассеянного склероза, ВИЧ и т.д. То есть, это те лекарства, которые жизненно необходимы человеку. Эти препараты либо подделывали, либо воровали из больниц и потом перепродавали на черном рынке, делая вид, что они дошли до пациента. Сейчас что мы слышим от Росздравнадзора? Во-первых, что качество препаратов улучшилось в несколько раз. Во-вторых, что уже многократно выявили прямо федерального масштаба схемы хищения из больниц: когда из разных медучреждений эти препараты пропадали, а потом продавались массово в каких-то аптеках. Это системная проблема, которая с появлением маркировки постепенно уходит в прошлое. Потому что теперь не только инспектор или правоохранитель может с помощью простого приложения понять, что это за лекарство (не надо бумаги анализировать, документы смотреть и т.д.), а мы с вами можем скачать приложение «Честный знак», как уже поступило 7,5 млн человек в России, проверить любой код маркировки и понять всю историю конкретно этой пачки лекарств. Если мы видим, что она не может находиться в обороте, мы отправляем жалобу прямо через приложение, и она сразу летит в контрольно-надзорные органы, которые применяют меры ответственности. И про лекарства еще очень важно помнить, что маркировка внедрялась в разгар пандемии - в 2020 году. И благодаря этому удалось в течение этих нескольких лет неоднократно избежать дефицита, который мог возникать по разным лекарствам в разных регионах.

- То есть, это некая информационная система, в которой можно отслеживать все потоки, в том числе?

- Конечно, в онлайн-режиме государство видит объемы производства, запасов, спроса, прогнозирует достаточность этих лекарств, сроки годности. Любой регулятор – Минздрав, Росздравнадзор или кто-то другой – понимает, сколько конкретно в регионе каких лекарств хватает, какие заканчиваются, откуда их можно перебросить: из соседнего региона или увеличить объем производства, или поставок, сколько запасов в аптеках, сколько в дистрибуции, сколько в производстве. И это все можно контролировать.

- Это та самая биг-дата…

- …которая может приносить пользу в самом практическом смысле конкретному покупателю. Более того, в приложении «Честный знак» я могу найти сегодня любое лекарство, даже самое редкое, просто вбив его название. И система покажет, в какой аптеке вы его можете прямо сейчас купить.

«НАМ ПОСТОЯННО ПРЕДСКАЗЫВАЮТ АПОКАЛИПСИС»

- Удобно. Касаясь минусов этой системы, малый бизнес часто жалуется, что маркировка – это только лишние траты. Надо закупать марки и специальное оборудование. Для небольшого производителя это могут быть критичные расходы…

- Мы в каждой отрасли слышим сначала одно и то же – что это угроза для роста цен, что это может привести к проблемам для малого бизнеса, что это очень дорого и может привести к снижению предложения, то есть к какому-то дефициту. Компании, которые не хотят подключаться к системе, предсказывают апокалипсис. Но практика показывает: ни в одной из отраслей мы не зафиксировали ни роста цен, ни закрытия даже самого маленького производителя, который что бы то ни было производил. Почему? Давайте реально смотреть на вещи. Один код стоит 50 копеек. Это стоимость эмиссии этого кода, прослеживания его и всех остальных функций, сервисов и т.д., которые вокруг этого кода созданы. А там много полезных. Производители могут видеть движение всей своей продукции, спрос на нее в каждом конкретном регионе, средние цены. От этого удобнее выстраивать маркетинг, логистику, лучше наполнять склады, не создавая ненужные запасы и много чего еще, то есть, дополнительно зарабатывать. Я молчу уже про то, что, когда уходит кто-то нелегальный с рынка, легальный производитель эту долю занимает и опять же начинает больше зарабатывать. Что же касается затрат - 50 копеек не могут привести к росту цен. Я абсолютно уверенно вам заявляю, что маркировка на цены не влияет.

- А оборудование, которое приходится закупать?

- Что касается внедрения, давайте возьмем в пример каких-нибудь небольших фермеров молочных или каких-нибудь обувщиков. Там что нужно сделать для маркировки? Взять наклейку и наклеить ее на упаковку. Можно ее наклеить рукой, можно наклеить ее каким-то автоматическим способом, можно заказать печать заранее в типографии, чтобы тебе уже привезли этикетку с напечатанным кодом и т.д. В общем, наши расчеты показывают, что, если такое предприятие захочет взять и делать все самостоятельно, стоимость затрат составляет от 15 тысяч рублей.

- Единовременно?

- Да. И больше не надо. Дальше ты просто платишь за коды по 50 копеек, которые на себестоимости не сказываются почти. А 15 тысяч рублей – если мы говорим про бизнес, а не про хобби или что-то еще, то такая сумма не может привести к росту цен. Даже до внедрения шуб (первая отрасль, где была внедрена маркировка. – Ред.) слышали прогнозы про то, что шубы будут как мерседес стоить и вообще невозможно будет их купить, а все, кто производят шубы, уйдут с рынка. Оказалось, наоборот. Что шуб на рынке в 10 раз больше, чем государство считало до внедрения маркировки. В 10 раз.

- И там еще, как я помню, выяснились очень хитроумные схемы ухода от налогов…

- Да. Главный тезис у всех - нам не нужна маркировка, потому что никаких проблем у нас в отрасли нет. Это в большинстве отраслей говорят. И пеняют на соседей, что мол проблему вон у них, а у нас все отлично. Но те компании, которые в реальности, а не на словах начинают внедрять нашу систему, очень быстро меняют свое мнение и понимают, что это реально просто и это может действительно дать дополнительную прибыль и доходы.

НА ОЧЕРЕДИ – БАДЫ И ВЭЙПЫ

- Возвращаясь к икре. Сколько будет длиться пилотный проект и когда начнется полноценное внедрение?

- Начнется 1 ноября и будет длиться несколько месяцев точно. Важно, чтобы у компаний было время на подготовку. Надо им дать возможность комфортно все внедрить. Только после этого будут выработаны необходимые технологические решения. В икре есть своя специфика. Там есть специальный способ добычи, доставки на производство, переработки, фасовки в готовую потребительскую продукцию. Надо все эти схемы проработать, чтобы создать максимально комфортную, адаптированную под эти процессы работу системы маркировки. Я думаю, что времени точно хватит, чтобы это сделать при конструктивном настрое со стороны отрасли. В икре точно это никак не скажется не ценах.

- Что планируете дальше маркировать?

- Дальше на очереди биологически активные добавки, антисептики, и отдельно отмечу электронные системы доставки никотина - это продукция, на которую в последнее время государство обратило особое внимание. Она сейчас в юридическом смысле не зафиксирована в законодательстве, что не позволяет ее полноценно проверять и контролировать. И здесь у нас есть абсолютно единое мнение и у производителей, и у импортеров, и у государственных органов – они все за то, чтобы внедрять маркировку этих товаров. Потому что странно: на стики и сигареты распространяется законодательство, а на эти электронные системы – нет. Хотя у некоторых там десятикратно или стократно превышены нормы содержания никотина, что реально опасно для здоровья. И мы понимаем, что эти разноцветные свисточки со вкусом очень популярны у подростков. Для их организма это еще более вредно. Поэтому хочется навести порядок и в этой отрасли.