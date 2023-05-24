В КНР назвали перспективы российско-китайского сотрудничества блестящими Фото: Shutterstock

Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян высоко оценил перспективы отношений с Российской Федерацией во время переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

— У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх, — заявил Ли Цян.

Также он подчеркнул, что Пекин намерен продолжать поддерживать и развивать контакты между бизнес-кругами двух стран, а также укреплять их взаимодействие.

Помимо этого Ли Цян отметил, что развитие России будет открывать огромные перспективы для глобального развития и также привлекать большое внимание международного сообщества.

В ходе переговоров китайская сторона обратила внимание на стремительный рост товарооборота между двумя странами в этом году, который уже составляет более 40 процентов. Сам же форум по мнению всех участников прошел успешно.

Напомним, что в Пекине с почестями встретили премьер-министра России Михаила Мишустина, а по итогам российско-китайских переговоров стороны подписали ряд важных документов, укрепляющих сотрудничество России и Китая.

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