По итогам российско-китайских переговоров в Пекине, стороны подписали ряд важных документов Фото: стоп-кадр из видео

В Пекине прошли переговоры между премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета Китая Ли Цяном. По их итогам стороны подписали ряд важных документов. Об этом заявили в Telegram-канале правительства России.

Китайская сторона с почестями приняла Михаила Мишустина, а после этого начались российско-китайские переговоры, которые прошли плодотворно и станут новой ступенью развития отношений двух стран.

В ходе переговоров был подписан меморандум об углублении инвестиционного сотрудничества между странами, а также протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из России в Китай.

Помимо этого были подписаны документы, которые будут контролировать соблюдение требований к лекарственному растительному сырью и меморандум о дружбе и сотрудничестве Министерств спорта двух стран.

Еще удалось подписать совместное заявление двух стран о намерении продления пилотной программы «Ускоренного патентного делопроизводства».

Ранее KP.RU писал, что Михаил Мишустин начал свой первый визит в Китай. Премьер-министр заявил, что уверен в том, что товарооборот между Россией и Китаем вырастет до 200 миллиардов долларов уже в 2023 году.

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