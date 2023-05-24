WP: Киев настаивает на сохранении транзита российских нефти и газа через Украину. Фото: DPA/ТАСС

Киев и "Нафтогаз Украины" продолжают настаивать на сохранении транзита нефти и газа из России через украинскую территорию. Это необходимо Киеву и для сохранения своего дохода в том числе, сообщает газета Washington Post.

"Высокопоставленные политические лидеры настаивают на том, что Украина не должна закрывать трубопроводы, чтобы была возможность претендовать на остаточный доход и в связи с тем, что некоторые из европейских сторонников Украины все еще находятся в зависимости от российской нефти и газа", - сообщает издание.

Издание также пишет о том, что Украина настаивает на том, что действующие сделки якобы могут иметь воздействие на Россию и помогают ограничивать территории, по которым наносятся авиаудары.

По данным Washington Post, рабочая группа по антироссийским санкциям под председательством руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака и экс-посла США в РФ Майкла Макфола в апреле опубликовала "план действий" с шагами против России. При этом, в плане были призывы к сохранению транзита российских энергоресурсов через украинскую территорию.

Ранее страны Азии в связи с аномальной жарой, установившейся в последние недели в регионе, были вынуждены увеличить закупки газа, мазута и угля, в том числе у России.

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