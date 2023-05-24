Премьер Японии Кисида заявил, что Токио не планирует вступать в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Японии нет планов вступать в НАТО. Об этом заявил премьер-министра Фумио Кисида, пишет Reuters.

"Премьер Кисида прокомментировал намерение Японии после того, как в начале мая японский посол в США заявил о планах НАТО открыть первый в Азии офис в Токио. Целью открытия является облегчение процесса консультаций в регионе", - сообщает издание.

Кроме того, Кисида отметил, что Япония планирует развивать сотрудничество с членами Североатлантического альянса.

Напомним, 9 мая посол Японии в США Томита Кодзи заявил о том, что в Токио всерьез рассматривают вопрос об открытии в стране офиса связи НАТО.

Ранее о вступлении в Североатлантический альянс Украины высказался канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, что Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО. Таким мнением он поделился в интервью немецкому телеканалу Welt.