Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО. Таким мнением он поделился в интервью немецкому телеканалу Welt.

«НАТО приняло в Бухаресте в 2008 году решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем ясно, что в ближайшее время этого не произойдет», - сказал Шольц, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс.

Канцлер Германии пояснил, что Украина в настоящее время не может выполнить целый ряд условий для того, чтобы стать членом НАТО.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В апреле этого года издание Financial Times сообщило, что альянс игнорирует заявку Украины на вступление в военно-политический блок и не может предложить ей членство в ближайшее время.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вступление Украины в НАТО создало бы новые серьезные опасности для России.

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