Нарышкин заявил, что Вашингтон разрабатывает план информационной войны с Россией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Вашингтоне начали разрабатывать план информационной войны с Россией на фоне очевидного падения авторитета США и нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на международной встрече по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Он также подчеркнул, что на фоне всего происходящего в мире в Вашингтоне начали списывать свои преступления и просчеты на действия «российской пропаганды». Поэтому они и начали продумывать возможные планы информационной войны против России, чтобы поднять свою упавшую репутацию.

Ранее Нарышкин заявил, что США используют военную базу в Сирии для подготовки боевиков к возможным диверсиям на территории Российской Федерации. Помимо этого он подчеркнул, что Вашингтон и НАТО в 2011 году поддержали террористические и сепаратистские группировки на территории Сирии.

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