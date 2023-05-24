Нарышкин: США используют базу Эт-Танф в Сирии для подготовки боевиков к диверсиям в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

США использует базу Эт-Танф в качестве полигона для подготовки боевиков для совершения терактов в России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье.

"По нашим данным, американская военная база Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ* к осуществлению терактов. Причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в российских регионах России", - заявил Нарышкин.

Кроме того, он добавил, что в 2011 году Соединенные Штаты и страны НАТО поддержали террористические и сепаратистские группировки в Сирии.

В феврале 2023 года стало известно о том, что Соединенные Штаты вербовали боевиков запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ* и "Аль-Каида"* для осуществления терактов на территории РФ и других стран СНГ.

* террористическая организация, запрещенная в России

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)