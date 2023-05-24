Путин присвоил Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России

Валерий Кипелов теперь заслуженный артист России Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Президент России Владимир Путин присвоил бывшему вокалисту музыкальной группы “Ария” Валерию Кипелову звание заслуженного артиста РФ.

“Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" <…> Кипелову Валерию Александровичу - артисту, музыканту, город Москва”, — говорится в указе главы государства.

Напомним, днем ранее 23 мая в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград, орденов и медалей.

Владимир Путин наградил участников специальной военной операции на Украине за их вклад в борьбу с Западом, который ополчился против России, а также поблагодарил всех бойцов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах, за отвагу и стойкость.

Также звания Мать-героиня получили две женщины. Родившая десятерых детей Людмила Бадмаева и родившая 13 детей жена лидера Чечни Кадырова Медни. Путин подписал указ о награждении супруги Рамзана Ахматовича еще в ноябре прошлого года, но вручение прошло только сейчас.