Путин наградил ветеранов, космонавтов и жену Кадырова

Первым президент наградил звездой Героя России замкомандира 2-го отряда «Барс» из Якутии Александра Колесова. Фото: kremlin.ru

ЗАПАД ОПОЛЧИЛСЯ ПРОТИВ НАС

Владимир Путин по традиции провел церемонию в Екатерининском зале Кремля.

- Благодаря вам создаётся история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперёд, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, весь наш многонациональный народ, - заявил президент во вступительной речи.

- Сегодня в этом зале – участники специальной военной операции, и они – представители всего многонационального сообщества нашей страны. Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах, - добавил он.

После вводной части началось само награждение. Первым президент наградил звездой Героя России замкомандира 2-го отряда «Барс» из Якутии Александра Колесова.

- Для нас примерами являются герои прошлых лет. Их подвиги бессмертны. Бессмертны подвиги и сегодняшних героев. Запад ополчился против нас, его цель: уничтожить и оболгать страну, - но мы этого не допустим никогда, - заявил военный.

ИСТИННЫЙ НАЦИЗМ ПОКАЗАЛ ЛИЦО

Петра Дуброва наградили двумя званиями: Герой России и Летчик-космонавт.

- Маски сброшены, истинный нацизм Запада показал свое лицо. Низкий поклон всем вам, бойцам СВО, - обратился к присутствующим на церемонии ветеранам российский рекордсмен по непрерывному пребыванию на МКС (355 суток).

Звания Мать-героиня получили две женщины. Родившая десятерых детей Людмила Бадмаева и родившая 13 детей жена лидера Чечни Кадырова Медни. Путин подписал указ о награждении супруги Рамзана Ахматовича еще в ноябре прошлого года, но вручение прошло только сейчас.

У РОССИИ НЕ БЫЛО ЛЕГКИХ ВРЕМЕН

Две высшие награды России – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получили председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший многолетний глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

- У России никогда не было легких времен. Но сейчас мы твердо стоим на ногах, - сказал Шаймиев.

Космонавта Олега Новицкого Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» 3 степени.

- Мы неделю молчали на изоляции, - как бы извиняясь, сказал космонавт. - Во все времена недруги пытались поработить наш народ, уничтожить ген непобедимости. Но им не хватает ума понять, что мы непобедимы. Мы можем отвлечься, а потом надавать им по шее.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тоже получил орден «За заслуги» 3 степени.

- Марионеточный киевский режим, ведомый Западом, не пошел на переговоры. Они захотели воевать! Исход будет закономерным, - заявил политик. В этот момент в правой части экрана началась трансляция от Минобороны, где наши выбивают украинских диверсантов из Белгородской области.

КЛИНТОНУ ПОНРАВИЛСЯ РУССКИЙ ДЖАЗ

Худрук Московского джазового оркестра Юрий Бутман награжден орденом «За заслуги перед отечеством» 4 степени.

- Ровно 23 года назад в Кремле прошел концерт в честь приезда Билла Клинтона. Мы произвели хорошее впечатление. Он недавно в интервью вспоминал тот концерт, - артист напомнил, что когда-то с Западом у нас были гораздо более теплые отношения.

Капитан Росгвардии Дмитрий Распутиков, получивший орден Мужества, рассказал, что на спецоперации «столкнулся с новыми проявлениями фашизма» и «стервятниками, нацелившимися на наших жен и матерей».

Завотделением Республиканского травматологического центра ДНР Евгения Жилицына Путин наградил орденом Пирогова.

- Четыре раза нас обстреляли за последний год. Мы лечим раненых детей, но мы верим, что наступит мир, - сказал врач.

Об участии в боевых действиях верующих рассказали глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев (орден Почета), раввин Алексей Гуревич (орден Дружбы) и муфтий Хайдар Хафизов (орден Дружбы).

Худрук фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай (орден Дружбы) извинился, что плохо знает русский, потом по-немецки обратился напрямую к Владимиру Владимировичу, а потом по-английски заверил, что любит русскую культуру и останется в России.

НЕ МЫ НАЧАЛИ СТРЕЛЯТЬ

В конце церемонии награждения Путин подвел итог.

- Сегодня нам часто говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все, чтобы защитить их, - заявил глава страны.

- Да, Россия сейчас переживает не легкие времена, но сегодня говорили и о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострение нашего национального чувства, желания укрепить основы нашей духовности, - добавил он.