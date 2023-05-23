Путин наградил ветеранов, космонавтов и жену Кадырова

Первым президент наградил звездой Героя России замкомандира 2-го отряда «Барс» из Якутии Александра Колесова.
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин по традиции провел церемонию в Екатерининском зале Кремля.
- Благодаря вам создаётся история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперёд, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, весь наш многонациональный народ, - заявил президент во вступительной речи.
- Сегодня в этом зале – участники специальной военной операции, и они – представители всего многонационального сообщества нашей страны. Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах, - добавил он.
После вводной части началось само награждение. Первым президент наградил звездой Героя России замкомандира 2-го отряда «Барс» из Якутии Александра Колесова.
- Для нас примерами являются герои прошлых лет. Их подвиги бессмертны. Бессмертны подвиги и сегодняшних героев. Запад ополчился против нас, его цель: уничтожить и оболгать страну, - но мы этого не допустим никогда, - заявил военный.
Петра Дуброва наградили двумя званиями: Герой России и Летчик-космонавт.
- Маски сброшены, истинный нацизм Запада показал свое лицо. Низкий поклон всем вам, бойцам СВО, - обратился к присутствующим на церемонии ветеранам российский рекордсмен по непрерывному пребыванию на МКС (355 суток).
Звания Мать-героиня получили две женщины. Родившая десятерых детей Людмила Бадмаева и родившая 13 детей жена лидера Чечни Кадырова Медни. Путин подписал указ о награждении супруги Рамзана Ахматовича еще в ноябре прошлого года, но вручение прошло только сейчас.
Две высшие награды России – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получили председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший многолетний глава Татарстана Минтимер Шаймиев.
- У России никогда не было легких времен. Но сейчас мы твердо стоим на ногах, - сказал Шаймиев.
Космонавта Олега Новицкого Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» 3 степени.
- Мы неделю молчали на изоляции, - как бы извиняясь, сказал космонавт. - Во все времена недруги пытались поработить наш народ, уничтожить ген непобедимости. Но им не хватает ума понять, что мы непобедимы. Мы можем отвлечься, а потом надавать им по шее.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тоже получил орден «За заслуги» 3 степени.
- Марионеточный киевский режим, ведомый Западом, не пошел на переговоры. Они захотели воевать! Исход будет закономерным, - заявил политик. В этот момент в правой части экрана началась трансляция от Минобороны, где наши выбивают украинских диверсантов из Белгородской области.
Худрук Московского джазового оркестра Юрий Бутман награжден орденом «За заслуги перед отечеством» 4 степени.
- Ровно 23 года назад в Кремле прошел концерт в честь приезда Билла Клинтона. Мы произвели хорошее впечатление. Он недавно в интервью вспоминал тот концерт, - артист напомнил, что когда-то с Западом у нас были гораздо более теплые отношения.
Капитан Росгвардии Дмитрий Распутиков, получивший орден Мужества, рассказал, что на спецоперации «столкнулся с новыми проявлениями фашизма» и «стервятниками, нацелившимися на наших жен и матерей».
Завотделением Республиканского травматологического центра ДНР Евгения Жилицына Путин наградил орденом Пирогова.
- Четыре раза нас обстреляли за последний год. Мы лечим раненых детей, но мы верим, что наступит мир, - сказал врач.
Об участии в боевых действиях верующих рассказали глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев (орден Почета), раввин Алексей Гуревич (орден Дружбы) и муфтий Хайдар Хафизов (орден Дружбы).
Худрук фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай (орден Дружбы) извинился, что плохо знает русский, потом по-немецки обратился напрямую к Владимиру Владимировичу, а потом по-английски заверил, что любит русскую культуру и останется в России.
В конце церемонии награждения Путин подвел итог.
- Сегодня нам часто говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все, чтобы защитить их, - заявил глава страны.
- Да, Россия сейчас переживает не легкие времена, но сегодня говорили и о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострение нашего национального чувства, желания укрепить основы нашей духовности, - добавил он.