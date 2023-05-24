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НовостиОбщество24 мая 2023 11:51

Умер Чес Ньюби, бывший бас-гитарист группы The Beatles

Музыкант умер 24 мая 2023 года на 82 году жизни
Сергей ЧИКОВ
Музыкант умер 24 мая 2023 года на 82 году жизни

Музыкант умер 24 мая 2023 года на 82 году жизни

Фото: www.youtube.com

Портал New Musical Express сообщил, что 24 мая 2023 года на 82 году жизни умер бывший бас-гитарист музыкальной группы The Beatles.

"С большим сожалением узнали о смерти Чеса Ньюби. Чес выступал в составе The Beatles несколько раз, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Позже он играл в The Quarrymen. Интересно, что он был первым басистом-левшой в The Beatles. Покойся с миром, Чес Ньюби", — сообщил New Musical Express.

До вступления в коллектив музыкант играл в группе The Black Jacks, а после выступления на нескольких концертах в составе The Beatles покинул группу ради учебы в университете. Его место после этого занял Пол Маккартни.

Сайт KP.RU рассказывал, как распался легендарный коллектив по мнению сэра Пола Маккартни и какие взаимоотношения были в группе. По его словам, в любых семьях часто порой возникают ссоры и конфликты, поскольку “Одни хотят делать что-то одно, другие – другое, бывают разные интересы и предпочтения”. По мнению Маккартни, именно после одной из таких ссор и произошел конфликт, после которого группа просто уже не смогла существовать так, как раньше.