Умер Чес Ньюби, бывший бас-гитарист группы The Beatles

Музыкант умер 24 мая 2023 года на 82 году жизни Фото: www.youtube.com

Портал New Musical Express сообщил, что 24 мая 2023 года на 82 году жизни умер бывший бас-гитарист музыкальной группы The Beatles.

"С большим сожалением узнали о смерти Чеса Ньюби. Чес выступал в составе The Beatles несколько раз, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Позже он играл в The Quarrymen. Интересно, что он был первым басистом-левшой в The Beatles. Покойся с миром, Чес Ньюби", — сообщил New Musical Express.

До вступления в коллектив музыкант играл в группе The Black Jacks, а после выступления на нескольких концертах в составе The Beatles покинул группу ради учебы в университете. Его место после этого занял Пол Маккартни.

Сайт KP.RU рассказывал, как распался легендарный коллектив по мнению сэра Пола Маккартни и какие взаимоотношения были в группе. По его словам, в любых семьях часто порой возникают ссоры и конфликты, поскольку “Одни хотят делать что-то одно, другие – другое, бывают разные интересы и предпочтения”. По мнению Маккартни, именно после одной из таких ссор и произошел конфликт, после которого группа просто уже не смогла существовать так, как раньше.