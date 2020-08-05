2020-08-05T13:19:34+03:00
Звезды

Пол Маккартни назвал причину, по которой распались The Beatles

Музыкант легендарного коллектива впервые за долгое время дал откровенное интервью
Алена ГРИЦЕНКО
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Главной темой свежего интервью сэра Пола Маккартни стала история The Beatles.Главной темой свежего интервью сэра Пола Маккартни стала история The Beatles.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сэр Пол Маккартни почти не дает интервью, но для журналистов британского издания «GQ» музыкант сделал исключение.

Один из основателей The Beatles рассказал о том, как и с кем провел период самоизоляции в период коронавирусной пандемии.

- Мне повезло. Я приехал на ферму к своей дочери Мэри и внукам, и тут-то нам сообщили о карантине. Так что я был на природе, занимался своим любимым делом – писал музыку и играл на гитаре, чувствовал себя прекрасно.

Но главной темой беседы стала история легендарного коллектива The Beatles, основанной в 1960 году. Квартет составили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа выпустила 14 альбомов, а через 10 лет, в 1970 году прекратила существование.

Маккартни озвучил главную причину, из-за которой группа распалась

- Мы были семьей, а в любых семьях часто порой возникают ссоры и конфликты, это неправда, что мы ненавидели друг друга, - рассказал сэр Пол. – Одни хотят делать что-то одно, другие – другое, бывают разные интересы и предпочтения. На мой взгляд, что после одной из таких ссор и произошел конфликт, после которого группа просто уже не смогла существовать так, как раньше.

После того, как бит-квартет распался, Маккартни подал в суд. Он считает, что выбора у него не было, потому что таким образом он хотел защитить песни The Beatles, права на которые мог бы присвоить бывший менеджер группы Аллен Клейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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