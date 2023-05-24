Глава Минобороны Великобритании Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев, где встретился с украинским коллегой. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

— Алексей Резников и Бен Уоллес обсудили вопросы продолжения подготовки украинских военных в Великобритании, — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что Уоллес остался доволен своим визитом и сказал, что испытывает удовлетворение после посещения Киева. Помимо этого, главы министерств обороны двух стран встретились с пилотами, которые уже ранее проходили обучение в Великобритании.

Ранее KP.RU писал, что передача ракет Storm Shadows Украине поставила Британию в критическое положение. Эксперты полагают, что срок их годности уже истек, а Великобритания уже истощила свои запасы для военной поддержки Украины и сама стала уязвимой страной для атак.