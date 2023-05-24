Американский эксперт Волкер: украинский конфликт не окончится после возможного контрнаступления Киева Фото: Александр КОЦ

Экс-представитель США на Украине Курт Волкер считает, что украинский конфликт не закончится после возможного контрнаступления ВСУ. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Да, контрнаступление будет, но это не конец. Не стоит думать, что после этого все закончится. Украине придется отстраиваться", - заявил Волкер.

Кроме того, Волкер считает, что контрнаступление станет стимулом для США продолжать поддержку Украины.

"В 2024 году у нас выборы президента, поэтому мы будем отвлекаться на свои дела. Я думаю, что контрнаступление повлечет очередной поток помощи именно в этом году, чтобы в следующем году не нужно было отвлекаться во время наших президентских выборов", - заключил эксперт.

При этом, старший советник Атлантического совета и экс-офицер ВС США Харлан Ульман говорил о том, что украинское контрнаступление может повторить провал Арденнской операции немецких войск во время Великой Отечественной войны.