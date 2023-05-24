Захарова назвала угрозы США санкциями против Грузии вмешательством во внутренние дела страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, угрожая санкциями против Грузии из-за возобновления авиасообщения с Россией, вмешиваются во внутренние дела республики, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление», – заявила дипломат в ходе брифинга.

Как отметила Захарова, США при оценке возобновления авиасообщения между РФ и Грузией должны исходить из прав человека, если действительно ставят их во главу угла своей политики.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдепе США заявили, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией является предметом нарастающей обеспокоенности на Западе. Некоторые западные авиакомпании обслуживают в Грузии самолеты, которые подпадают под экспортно-импортные ограничения, напомнили в ведомстве. Как отметил представитель Госдепа, западное сообщество дистанцировалось от России, а поэтому сейчас не время наращивать взаимодействие с РФ.