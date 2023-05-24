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НовостиПолитика24 мая 2023 12:46

Захарова назвала угрозы США санкциями против Грузии вмешательством во внутренние дела страны

Вашингтон оказывает на третьи страны неприкрытое давление, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала угрозы США санкциями против Грузии вмешательством во внутренние дела страны

Захарова назвала угрозы США санкциями против Грузии вмешательством во внутренние дела страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты, угрожая санкциями против Грузии из-за возобновления авиасообщения с Россией, вмешиваются во внутренние дела республики, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление», – заявила дипломат в ходе брифинга.

Как отметила Захарова, США при оценке возобновления авиасообщения между РФ и Грузией должны исходить из прав человека, если действительно ставят их во главу угла своей политики.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдепе США заявили, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией является предметом нарастающей обеспокоенности на Западе. Некоторые западные авиакомпании обслуживают в Грузии самолеты, которые подпадают под экспортно-импортные ограничения, напомнили в ведомстве. Как отметил представитель Госдепа, западное сообщество дистанцировалось от России, а поэтому сейчас не время наращивать взаимодействие с РФ.