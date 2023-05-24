Путин заявил о приближении мировых цен на энергоносители к экономически обоснованным уровням

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Цены на энергоносители в мире приближаются к экономически обоснованным уровням, считает президент России Владимир Путин.

«Да, кризис был. Сейчас цены на энергоносители там приближаются к экономически обоснованным уровням на энергоносители», – заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Как отметил российский лидер, РФ не виновата в энергетическом кризисе на Западе. Он отметил, что газопровод «Северный поток» был взорван, а газовый маршрут «Ямал – Европа» через Польшу закрыт. Россия выполняет свои обязательства по поставках энергоносителей в полном объеме и продолжит это делать, добавил Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России назвал чушью версию о том, что к взрывам газопроводов «Северного потока» причастны некие украинские активисты. По мнению главы государства, теоретически заинтересованы в подрыве трубопроводов могли быть США, поскольку они хотели нарастить свою долю поставок сжиженного природного газа в Европу. Как отметил Путин, России сложно заниматься собственным расследованием, пока ее не допускают к месту подрывов. Говоря о будущем «Северных потоков», политик высказал мнение, что они могут быть отремонтированы.