Путин назвал чушью версию о причастности проукраинских сил к подрывам «Северных потоков»

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Версия о том, что к взрывам газопроводов «Северного потока» причастны некие украинские активисты, является чушью, заявил президент России Владимир Путин.

«Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддерживаемые всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1»

По мнению главы государства, теоретически заинтересованы в подрыве трубопроводов могли быть США, поскольку они заинтересованы в наращивании своей доли поставок сжиженного природного газа в Европу. Как отметил Путин, России сложно заниматься собственным расследованием, пока ее не допускают к месту подрывов. Говоря о будущем «Северных потоков», политик высказал мнение, что они могут быть отремонтированы и у них есть будущее.

«Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, будущее есть», – заявил президент.

Напомним, ранее газета New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой.

Позже сообщалось, что ЦРУ летом 2022 года направило спецслужбам Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток».

Тем временем Германия, Дания и Швеция отвергли предложение России о сотрудничестве в расследование терактов на «Северных потоках».