Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана из-за дискредитирующего его видео

Kандидат в президенты Турции от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу подал иск к действующему главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану из-за видео, на котором оппозиционного политика поддерживают лидеры Рабочей партии Курдистана.

Как сообщил в своем Twitter адвокат Кылычдароглу Джелаль Челик, сумма иска составляет миллион турецких лир (более 50 тысяч долларов).

Напомним, второй тур президентских выборов в Турции назначен на 28 мая. По итогам первого тура ни одному из кандидатов не удалось перешагнуть порог в 50% голосов: Эрдоган набрал 49,24%, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу – 45,07%.

Сайт KP.RU рассказывал, что турецкие политологи заявили о преимуществе Эрдогана над Кылычдароглу перед вторым туром президентских выборов. Ключевой вопрос, от которого зависит исход второго тура, – кому отойдут голоса выбывшего из выборной гонки Санана Огана, малоизвестного в России турецкого политика, которому удалось набрать более 5% в первом туре.