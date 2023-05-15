Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции 28 мая пройдет второй тур выборов президента страны. Соответствующее решение приняла Высшая избирательная комиссия страны. Об этом в прямом эфире турецких телеканалов заявил глава комиссии Ахмет Йенер.

По данным избирательной комиссии, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,51% голосов, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

Ранее сообщалось что, в том случае, если ни один из кандидатов на выборах президента Турции не наберет по итогам голосования 50%, то будет назначен второй тур.

Напомним, сайт KP.RU следил за ходом голосования на выборах президента Турции. Местные СМИ сообщали, что по результатам обработки 100% бюллетеней Эрдоган получил 49,24% голосов, Кылычдароглу - 45,06%, еще один участник выборов Синан Оган - 5,28%.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием следят за новостями, посвященными президентским выборам в Турции. По его словам, Россия уважительно отнесется к выбору, который сделает турецкий народ. Он также выразил надежду на то, что сотрудничество между Москвой и Анкарой будет не только продолжено, но и расширено.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.