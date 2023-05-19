ЦИК Турции: в первом туре Эрдоган набрал 49,24 процента, а Кылычдароглу — 45,07 процента

В Турции опубликовали итоги подсчета голосов на президентских выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высшая избирательная комиссия Турции опубликовала итоги подсчета голосов на прошедших президентских выборах. В первом туре действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, а его оппонент от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%.

Официальное издание Resmi Gazete, ссылаясь на данные комиссии, сообщило, что за Эрдогана проголосовали более 26 миллионов избирателей, а за его оппонента Кылычдароглу - чуть менее 24 миллионов. Третий кандидат в президенты - Санан Оган получил почти 2,8 миллиона голосов. Явка на выборах составила почти 89%, недействительными признали более одного миллиона бюллетеней.

Напомним, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая 2023 года.

Сайт KP.RU рассказывал, что турецкие политологи заявили о преимуществе Эрдогана над Кылычдароглу перед вторым туром президентских выборов. Ключевой вопрос, от которого зависит исход второго тура, – кому отойдут голоса выбывшего из выборной гонки Огана, малоизвестного в России турецкого политика, которому удалось набрать более 5% в первом туре.