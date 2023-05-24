Нарышкин: Нет гарантий достоверности информации о состоянии главкома ВСУ Залужного

Нарышкин считает, что нет гарантий достоверности информации о состоянии главкома ВСУ Залужного Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские спецслужбы получают информацию о состоянии главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, однако гарантий ее достоверности нет, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна. Думаю, что не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание», – сказал глава СВР в беседе с журналистами.

Напомним, ранее источник в силовых структурах России сообщил о ранении Залужного при ракетном ударе российских войск по командному пункту ВСУ в Херсонской области. По его словам, генерал получил травму головы и осколочные ранения, ему провели трепанацию черепа. Исполнять свои обязанности Залужный не сможет, а состояние главкома ВСУ осложнено сахарным диабетом.

Генерал не появлялся в СМИ уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом о подготовки того самого «наступления». Но выступление было отменено по просьбе украинской стороны. Сайт KP.RU разбирался, куда пропал главком ВСУ.