Главком ВСУ Залужный получил ранения при ракетном ударе России в начале мая 2023 года

Залужный не появлялся в СМИ уже больше месяцa Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения во время ракетного удара российских войск по командному пункту ВСУ в Херсонской области, сообщил представитель силовых структур РФ.

Как передает РИА Новости, первая помощь главкому ВСУ была оказана в Николаеве, затем его перевезли в военный госпиталь в Киеве, где ему провели трепанацию черепа. Собеседник агентства отметил, что исполнять свои обязанности Залужный не сможет. По его словам, состояние генерала осложнено сахарным диабетом.

Напомним, ранее сообщалось, что у Залужного и президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия из-за ситуации вокруг Артемовска. Главком ВСУ предлагал оставить город, в то время как украинский лидер выступал за продолжение боевых действий за населенный пункт.

Залужный не появлялся в СМИ уже больше месяц. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом о подготовки того самого «наступления». Но выступление было отменено по просьбе украинской стороны. Сайт KP.RU разбирался, куда пропал главком ВСУ.