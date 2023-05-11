Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появлялся в СМИ уже месяц Фото: REUTERS

Это исчезновение сенсационно выглядит именно сейчас, - когда со дня на день должно начаться давно обещанное Киевом «наступление». Дело в том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появлялся в СМИ уже месяц. И особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом о подготовки того самого «наступления». Но выступление было отменено по просьбе украинской стороны. В средствах массовой информации, в соцсетях Украины, России и других стран мира высказываются самые разные версии - что с генералом, куда пропал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный? Жив ли он вообще? Не мог ли на это повлиять Зеленский, учитывая, что именно главкома называли главным оппонентом и возможным претендентом на президентский пост?

Мы попробовали разобрать самые очевидные версии исчезновения главнокомандующего ВСУ.

Куда пропал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный?

Версия первая. Залужный убит в Павлограде (Днепропетровская обл.) во время массированных российских ракетных и авиационных ударов по скоплениям живой силы, бронетехниики, эшелонов с боеприпасами и горючим для ВСУ. Там же был и штаб крупной украинской группировки войск, в котором мог находиться Залужный с другими генералами и старшими офицерами Украины и НАТО, а также "смотрящие" от офиса президента Украины. О смерти одного их них сообщалось в официальном некрологе. Нельзя исключать, что Залужный тяжело ранен или контужен и находится на лечении. Такие версии категорически отрицает зам министра обороны Украины Анна Маляр, утверждая, что Залужный жив-здоров и продолжает работать. А сообщения о смерти генерала - "выдумка российских провокаторов". Но если это так, то почему уже долгое время главком не показывается на телевидении и не давет интервью журналистам? Раньше он себе в этом, мягко говоря, не отказывал, набирая политические очки. И уже начал считаться фигурой №2 на Украине, чуть ли не как будущая замена Зеленскому.

Пропажа из публичного поля главкома ВСУ накануне «наступления» - это нонсенс. Такого не бывает просто так.

Тут надо напомнить, что, например, когда украинские СМИ стали дружно сообщать о гибели в зоне СВО начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, московские телеканалы тут же показали его на совещании в Минобороны и ложь мгновенно была развеяна.

А Залужный продолжает таинственно молчать.

Версия вторая. Залужный исчез из поля зрения потому, что радикальным образом расходился с Зеленским по всем пунктам плана «наступления»: по срокам, направлениям главного удара, по составу группировок и т.д. Об этой давней грызне между президентом и главкомом не раз рассказывалось в киевских соцсетях. Залужного сильно бесило еще и то, что американские и английские военные советники при разработке плана «наступления» отодвигали его предложения в сторону, а Зеленский соглашался с их рекомендациями. Потому, возможно, Залужный махнул рукой и чтобы снять с себя всю ответственность за возможный предстоящий провал и "лег на дно", - взял отпуск или же завалился в госпиталь "по болезни».

Версия третья. Залужный исчез потому, что отважился на дерзкую фронду перед министрами обороны НАТО, отказавшись отчитываться перед ними даже в режиме видео-конференции и подготовке к «наступлению". Тут, нельзя исключать, были разные причины. Генерал больше не мог терпеть унижений со стороны натовских военачальников, "опускавших" его в глазах Зеленского своими рекомендациями по плану "наступления". И ущемлявших его профессиональное самолюбие. Это раз. Два. Залужный таким образом хотел показать "покровителям Киева" свое недовольство объемами поставок западных вооружений. Ему хочется еще больше. И три. НАТОвские генералы и политики упорно толкают Залужного в спину, требуя немедленного «наступления". Главком, видимо, понимает, что его армия не готова к этому, а чтобы избежать новых нравоучений, ушел от них.

Версия четвертая. Залужный жив, но после удара по штабу в Павлограде решил быть крайне осторожным и не дать себя обнаружить российской разведке на новом секретном супер-бункере - командном пункте ВСУ в районе боевых действий. Потому и не подает "признаков жизни".

Версия пятая. Главнокомандующий ВСУ Залужный просто запил - после грызни с Зеленским из-за неготовности ВСУ к наступлению (а президент требует наступать немедленно, как этого ждут западные хозяева) и участившихся в офисе президента Украины разговоров о скорой отставке "строптивого и бездарного генерала". Но, нельзя исключать, что генерал и не топит свои беды в самогоне, а решил заранее занять выгодную диспозицию перед предстоящими президентскими выборами на Украины. А рейтинг у него уже немаленький. Все может быть. Хотя версия с запоем пока самая красивая и реалистичная: работает, понимаете, главком с документами.