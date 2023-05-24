В МИД Армении допустили, что Пашиняна подставили с заявлением о Захаровой Фото: REUTERS

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могли подставить с заявлением о недопустимости комментирования представителем МИД России Марией Захаровой его заявлений, считает источник в Министерстве иностранных дел закавказской республики.

«МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили», – передает ТАСС слова сотрудника армянского внешнеполитического ведомства.

Ранее Пашинян в ответ на комментарий Захаровой по поводу его заявления о выходе Армении из ОДКБ отметил, что он беседует с президентом и премьером России, и «даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать» его слова.

Как писал сайт KP.RU, представитель МИД России, комментируя слова Пашиняна о возможном признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана, заявила, что это подтверждает его позицию на саммите в Праге осенью прошлого года. По словам дипломата, подобные заявления о видении государственного устройства является прерогативой Армении и ее народа.