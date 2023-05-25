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НовостиПолитика24 мая 2023 21:04

Украинская разведка назвала своей главной целью президента России Владимира Путина

Об этом заявил замначальника ГУР Украины Вадим Скибицкий
Сергей КУДРИН
Украинская разведка назвала своей главной целью президента России Владимира Путина

Украинская разведка назвала своей главной целью президента России Владимира Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что целью номер один для украинских разведчиков является президент России Владимир Путин. Об этом Скибицкий заявил в интервью изданию Welt.

По словам Скибицкого, главная задача украинской разведки - уничтожение людей в России, отдающих приказы войскам, и во главе этого списка находится Путин.

Напомним, что ГУР Украины уже неоднократно было замечено за русофобскими и пропитанными ненавистью публичными заявлениями. Так, например, глава этого ведомства Кирилл Буданов заявлял, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира», а также подтвердил причастность Украины к терактам на территории России.

Ранее KP.RU сообщил о том, кого конкретно ВСУ отправили в Белгородскую область. В состав группировки боевиков вошли бежавшие из России фашисты, нацисты, изменники. Все они неоднократно были судимы, либо находятся в розыске за совершение тяжких преступлений, включая убийства.