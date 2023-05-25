Украинская разведка назвала своей главной целью президента России Владимира Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что целью номер один для украинских разведчиков является президент России Владимир Путин. Об этом Скибицкий заявил в интервью изданию Welt.

По словам Скибицкого, главная задача украинской разведки - уничтожение людей в России, отдающих приказы войскам, и во главе этого списка находится Путин.

Напомним, что ГУР Украины уже неоднократно было замечено за русофобскими и пропитанными ненавистью публичными заявлениями. Так, например, глава этого ведомства Кирилл Буданов заявлял, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира», а также подтвердил причастность Украины к терактам на территории России.

Ранее KP.RU сообщил о том, кого конкретно ВСУ отправили в Белгородскую область. В состав группировки боевиков вошли бежавшие из России фашисты, нацисты, изменники. Все они неоднократно были судимы, либо находятся в розыске за совершение тяжких преступлений, включая убийства.