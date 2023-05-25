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НовостиПолитика24 мая 2023 21:33

Вашингтон согласовал продажу Украине одной системы NASAMS за 285 миллионов долларов

Раньше США передавали такие комплексы Киеву «безвозмездно»
Сергей КУДРИН
Вашингтон согласовал продажу Украине одной системы NASAMS за 285 миллионов долларов

Вашингтон согласовал продажу Украине одной системы NASAMS за 285 миллионов долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США согласовал сделку по продаже Украине одного передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS, а также всего необходимого для него оборудования. Приобретение одной такой единицы военной техники обошлось Киеву в 285 млн долларов. Об этом 24 мая 2023 года сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Эта сделка послужит целям и интересам США в сфере нацбезопасности», - заявили в военном ведомстве США.

Продажа комплекса NASAMS Киеву объясняется необходимостью срочно укреплять противовоздушную оборону Украины, как «партнера, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе». Пентагон известил Конгресс США об этой сделке, и у американских конгрессменов есть месяц на то, чтобы одобрить её или отклонить.

Напомним, что в ноябре 2022 года США ещё передавали такие комплексы в распоряжение ВСУ бесплатно, при этом отказываясь обсуждать поставки баллистических ракет. Теперь NASAMS Украине продают, на фоне новостей о жесточайшем госдолге Штатов, из-за которого они могут не суметь оплатить собственные долги к началу июня 2023 года.