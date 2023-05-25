Вашингтон согласовал продажу Украине одной системы NASAMS за 285 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США согласовал сделку по продаже Украине одного передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS, а также всего необходимого для него оборудования. Приобретение одной такой единицы военной техники обошлось Киеву в 285 млн долларов. Об этом 24 мая 2023 года сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Эта сделка послужит целям и интересам США в сфере нацбезопасности», - заявили в военном ведомстве США.

Продажа комплекса NASAMS Киеву объясняется необходимостью срочно укреплять противовоздушную оборону Украины, как «партнера, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе». Пентагон известил Конгресс США об этой сделке, и у американских конгрессменов есть месяц на то, чтобы одобрить её или отклонить.

Напомним, что в ноябре 2022 года США ещё передавали такие комплексы в распоряжение ВСУ бесплатно, при этом отказываясь обсуждать поставки баллистических ракет. Теперь NASAMS Украине продают, на фоне новостей о жесточайшем госдолге Штатов, из-за которого они могут не суметь оплатить собственные долги к началу июня 2023 года.