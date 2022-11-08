В США подтвердили, что передали Украине два комплекса ПВО NASAMS

Пентагон заявил о передаче боевикам ВСУ сразу двух американских комплексов ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты уже передали Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Это официально подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Он отказался уточнить, возможна ли поставка баллистических ракет», — пишет информагентство ТАСС.

В Киеве поставку комплексов NASAMS на высоком уровне ранее официально пока не подтверждали, первое заявление об этом сделал официальный представитель американского военного ведомства.

NASAMS - это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии. NASAMS в настоящее время стоит на вооружении многих государств, которые являются членами НАТО.