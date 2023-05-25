Mysl Polska: Поляков призвали перестать устраивать «пляжные войны» с русскими в Турции

Myśl Polska: Поляков призвали перестать устраивать «пляжные войны» с русскими в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждан Польши призвали прекратить устраивать конфликты с русскими туристами на курортах Турции, так как подобные случаи участились. Поляки недовольны тем, что на турецких пляжах отдыхают разом и украинцы, и граждане России, и решают испортить отдых последним. Об этом сообщил обозреватель польского издания Mysl Polska Конрад Ренкас.

«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится», - недоволен журналист поведением соотечественников.

Согласно материалу Ренкаса, поляки отказываются играть в волейбол с русскими, и даже устраивают на них «атаки» в пляжных барах. Гражданам Польши не понятно, почему отдыхающие или живущие в Турции украинцы «не спешат мстить русским».

Ренкас указал на то, что участвуют в этих инфантильных «пляжных войнах» только сами поляки, и призвал сограждан выбросить из головы мысли о «ненавистных русских», которые им навязали в последние годы. Лучшим решением обозреватель назвал просто наслаждаться солнцем, морем и отдыхом, и тогда жизнь в Польше тоже станет легче.

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