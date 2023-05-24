На какие зарубежные курорты поедут российские туристы летом 2023 : названы самые популярные направления

Несмотря на санкции и прочие сложности, россияне в 2023 году летают на отдых за границу на 40% чаще, чем в прошлом году Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на санкции и прочие сложности, россияне в 2023 году летают на отдых за границу на 40% чаще, чем в прошлом году - такую цифру назвал KP.RU Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Только за первый квартал, по данным Погранслужбы ФСБ России, наши туристы совершили 3,7 миллиона поездок за рубеж. А сезон отпусков ещё впереди!

- Основные направления - это Турция, куда сейчас летают самолеты из 20 российских регионов, ОАЭ и Таиланд. При этом расширяется география доступных для путешествий стран. Сегодня порядка 25 направлений - это прямые рейсы из России, и порядка 40 стран, куда можно без особых проблем долететь со стыковками, - рассказал Юрий Барзыкин. - У нас есть Египет, Индия, Шри-Ланка. Открывает свои двери Африка - возобновлено авиасообщение с Марокко. Тунис очень рекомендую, по сути та же Французская Ривьера. На Кубу с 1 июля возобновляются регулярные рейсы. Очень большие надежды на Китай. Ждём, когда снова заработает соглашение о безвизовых групповых поездках. Аналогичное соглашение заключено и с Ираном.

По данным Росавиации, кстати, у РФ сейчас есть прямое авиасообщение с 36 государствами. Но не все их них популярны для отдыха.

Только что возобновилось прямые рейсы в Грузию, где есть в том числе и курорты на Чёрном море. Станет ли Грузия одним из массовым курортов этим летом?

- Когда Грузия обгонит Турцию? Никогда! Никогда этого не случится. Объёмы несравнимы. Да, Грузия войдёт в пятёрку востребованных направлений. Но если по итогам года туда приедут 900 тысяч российских туристов, это очень хорошо, - поделился прогнозами Юрий Барзыкин. В Турции же за год рассчитывают принять до 6 миллионов россиян.

Вице-президент РСТ считает, что путешествия в страны ближнего зарубежья станут одним из трендов этого сезона отпусков.

- В Белоруссию можно уехать на «Ласточке» за 2800 рублей, появляются новые рейсы в Минск из регионов. На отдых в Абхазии спрос очень высокий, она примет более 1,3 млн отдыхающих, не считая экскурсантов. Армения - оптимальный вариант по цене и удобству перелёта. Узбекистан очень перспективен. Казахстан вообще отличился: чартерные рейсы будут летать в Актау на Каспийское побережье, это новое направление пляжного отдыха.

ЦЕНА ВОПРОСА

Белоруссия - самый доступный по цене вариант зарубежного отдыха, по мнению Юрия Барзыкин. Можно уложиться даже в 20 тысяч рублей на двоих.

В Абхазии реально отдохнуть за 30 тысяч на двоих, но это без учёта дороги.

В Турцию в конце мая - начале июня можно слетать за 100 тысяч на двоих (с перелётом и комфортным отелем «Все включено»). В пик сезона цены выше.

На Шри-Ланке и в Индии надо рассчитывать минимум на 120 - 150 тысяч рублей на двоих.

Таиланд - минимум 300 тысяч на двоих за тур с перелётом, по данным вице-президента РСТ.

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