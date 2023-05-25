РИА Новости: первую партию новых российских пистолетов 6П72 «Удав» соберут в Ижевске летом 2023 года Фото: Александр БОЙКО

К середине июня 2023 года, на Ижевском механическом заводе (Ижмех), будет собрана первая партия новейших российских пистолетов 6П72 «Удав». Это современные девятимиллиметровые пистолеты, которыми планируется заменить знаменитые «Макаровы». Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на источник.

«Первую партию "Удавов" на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания. Если по их итогам пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в войска», - говорит собеседник агентства.

Куратором производственного процесса «Удавов» станет ведущий инженер-конструктор Ижмеха Владимир Ярыгин. Напомним, что данные пистолеты находятся в разработке с осени 2022 года.

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