Гендиректор УВЗ Потапов сообщил о завершении государственных испытаний САО «Мальва»

САО 2С43 "Мальва". Фото: Уралвагонзавод

Новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса, самоходное артиллерийское орудие (САО) «Мальва», уже успешно прошло все государственные испытания, и скоро поступит на вооружение в армию России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов на выставке MILEX-2023.

«Да, "Мальва" должна уже скоро поступать. Всё в порядке с "Мальвой", она уже все подтвердила», - заявил Потапов.

САО 2С43 "Мальва". Фото: Уралвагонзавод

Новое орудие глава концерна охарактеризовал как «лучшую машину». Напомним, полное название «Мальвы» - САО 2С43. Это 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие на колёсном ходу, с открытой установкой на автомобильном шасси. В августе 2022 года началось производство первой опытно-промышленной партии таких боевых машин.

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