TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за разведки Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский мог упустить контроль над страной из-за Главного разведывательного управления. Об этом заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Делвин.

— Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?, — такими вопросами задался обозреватель Делвин.

По его мнению, о потере им власти могут свидетельствовать атаки на территорию России, которые идут наперекор стараниям США, которые убеждали не совершать подобного, а сам Зеленский заявлял, что не был знаком с планами спецслужб.

Также журналист отметил, что раньше Америка оправдывала отправку вооружения Киеву тем, что у них были «успехи» на полях сражения, а теперь же риторика сменилась и спонсирование объясняют бедственным положением украинских войск.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты не оставили России выбора в конфликте на Украине. Они фактически вынудили начать спецоперацию.