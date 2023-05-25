Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не оставили России выбора в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон попросту не оставил России выбора в украинском вопросы, фактически вынудив Москву начать спецоперацию. Об этом военный рассказал в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

«Путин подписал Минские соглашения, его заверили в том, что Запад окажет давление на Украину, чтобы она выполняла свои обязательства по этим договоренностям, но все это в итоге рухнуло», - заявил Макгрегор.

Он указал на то, что у Америки всегда была дурная привычка не брать в расчёт интересы других государств во время решения международных вопросов. При этом Вашингтон зачастую реализует свои планы, не до конца понимая их мотивы и выгоду для США. На примере украинского конфликта - в Штатах никто не был заинтересован в спонсировании военной агрессии против России, но в итоге всё вышло ровно наоборот.

Избежать всего сегодняшнего кризиса США могли ещё давно, уверяет Макгрегор. Для этого было нужно вовремя надавить на Киев, чтобы на Украине прекратилась дискриминация русскоязычного населения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине.