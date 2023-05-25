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НовостиПолитика25 мая 2023 5:14

РИА Новости: на Херсонском направлении число иностранных наемников ВСУ выросло до 500

Среди них есть поляки, англичане и боевики различных легионов
Роман ПОЛОСИКОВ
РИА Новости: на Херсонском направлении число иностранных наемников ВСУ выросло до 500

РИА Новости: на Херсонском направлении число иностранных наемников ВСУ выросло до 500

Фото: REUTERS

В Херсонской области находится около 500 иностранных наемников Вооруженных сил Украины, среди которых есть англичане, поляки и боевики, которые состоят в различных военных формированиях. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что это число значительно выросло и сейчас на подконтрольной Киеву части территории Херсонской области находятся боевики «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

Также есть информация, что большинство наемников располагается в частных домах, которые конфисковали у местных жителей. Вероятно, они живут там небольшими группами по десять человек в каждом из домов.

Ранее бывший посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что большие потери среди наемников ВСУ заставляют Запад искать не самые традиционные способы решения ситуации. При этом потоки наемников из Восточной Европы уже иссякают.