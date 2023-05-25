МИД Китая назвал обвинения США в экономическом давлении нарративной ловушкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что обвинения США в экономическом давлении со стороны КНР в отношении американской компании Micron являются нарративной ловушкой.

«Говоря о мерах в отношении Micron, США обвиняют Китай в "экономическом давлении". Это очередная нарративная ловушка», - написала официальный представитель МИД Китая в своем Twitter.

Она напомнила, что Huawei и более тысячи других компаний из КНР находятся под санкциями США.

«С таким же успехом США могут утверждать, что только они могут говорить о национальной безопасности, а другие нет», - резюмировала Чуньин.

Напомним, в апреле власти Китая начали расследование в отношении американской корпорации Micron Technology, лидирующей в мире в сфере производства микрочипов. Продукцию из США планировалось проверить на наличие угроз национальной безопасности КНР. Расследование было начато в целях защиты безопасности цепочек поставок, а также выявления возможных угроз кибербезопасности.

Позже стало известно, что компания Micron не прошла проверку кибербезопасности. В связи с этим операторам критической информационной инфраструктуры в КНР необходимо перестать закупать продукты этого производителя.