FT: Китай начал расследование угрозы нацбезопасности со стороны американской компании Micron Technology Фото: Shutterstock

Власти Китая начали расследование в отношении американской корпорации Micron Technology, лидирующей в мире в сфере производства микрочипов. Продукцию из США будут проверять на наличие угроз национальной безопасности КНР, о чём сообщили в китайской Канцелярии по проверке кибербезопасности.

Согласно заявлению ведомства, расследование проводится в целях защиты безопасности цепочек поставок, а также выявления возможных угроз кибербезопасности. Неизвестно, какие именно продукты Micron Technology будут подвергнуты тщательному изучению. Раньше таких инцидентов в отношении мировых гигантов рынка не было.

У Micron Technology есть офисы в Шанхае и Шэньчжэне, и порядка 10 % выручки корпорации приходится на китайский рынок. При этом в 2022 году компания закрыла подразделение, разрабатывавшее модули оперативной памяти, и перебазировала своих инженеров из Китая в США и Индию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Си Цзиньпин призвал народ Китая готовиться к возможной полномасштабной войне с США.