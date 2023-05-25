Путин: саммит Россия - Африка в Петербурге определит задачи по расширению сотрудничества Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге определит новые задачи, которые позволят расширить сотрудничество России с африканскими партнерами. Такое заявление он сделал в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

— Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами. Проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия – Африка послужило активизации наших связей на многих направлениях, — говорится в тексте телеграммы.

Также он направил поздравление главам африканских государств и правительств с Днем Африки и заявил, что этот день стал символом победы народов над колониализмом и стремления стран континента к миру и свободе.

Путин также выразил уверенность в том, что сотрудничество России со странами Африки будет конструктивно развиваться в политической, научной и экономической сферах.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стала одной из стран-лидеров процесса перемен в финансовой сфере. По его словам сейчас мировая экономика начала кардинально меняться.