Путин: Россия стала одной из стран-лидеров процесса перемен в финансовой сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в мире начинается процесс кардинальных изменений в сфере финансов и экономики. Российская Федерация сумела не только сохранить стабильность и рост, даже в условиях санкций, но и стать одной из стран-лидеров в формировании новой мировой экономики. Об этом президент рассказал на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передают РИА Новости.

«Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», - говорит Путин.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия сумела вернуться в топ-10 крупнейших экономик мира, несмотря на год тяжёлых санкций коллективного Запада, целью которых было обрушение российской экономики.