Володин предложил Мишустину обеспечить льготное поступление в вузы участникам спецоперации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предложил на законодательном уровне обеспечить льготное поступление в университеты участникам специальной военной операции.

«Предлагается законодательно определить льготные условия для участников специальной военной операции при поступлении в высшие учебные заведения и переходе с платной формы обучения на бюджетную форму обучения», - цитирует Володина пресс-служба федерального парламента.

Помимо этого, председатель Госдумы выступил с инициативой, согласно которой законами будут определены льготные условия при приеме на обучение для детей врачей, погибших от коронавируса. Уточняется, что речь идет о поступлении в медвузы без экзаменов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ специального государственного фонда «Защитники Отечества». Как говорится в тексте указа главы государства, фонд создается, чтобы «обеспечить достойную жизнь и активную деятельность», как самих участников спецоперации, так и членов их семей.

Фонд будет работать не только с теми, кто служит с 24 февраля 2022 года, но и со всеми, кто сражался на стороне ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Сотрудники новой структуры будут помогать ветеранам и их семьям во всем, что касается льгот, пособий, переустройства жизни.