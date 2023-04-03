Владимир Путин сдержал слово: В России появится фонд поддержки участников СВО и их семей

ЛНР. Военнослужащий добровольческого батальона БАРС-13 "Русский мир" в окрестностях города Кременная. Фото: Александр Река/ТАСС

Никто не останется без внимания. Именно об этом фонде президент говорил в своем послании Федеральному собранию: «Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи – простым, по принципу «одного окна», без казёнщины и бюрократии».

Названа новая структура коротко и понятно - «Защитники отечества». Что полностью отражает ее цели и задачи.

Как говорится в тексте указа главы государства, фонд создается, чтобы «обеспечить достойную жизнь и активную деятельность», как самих участников СВО, так и членов их семей. Причем, работать этот фонд не только с теми, кто служит с 24 февраля 2022 года, но и со всеми, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

Чем конкретно будет заниматься новая структура? Об этом тоже рассказала президент. Если читать сухой язык указа, который, кстати, уже опубликован на портале правовой информации, то «социальной адаптацией», «содействием в трудоустройстве», помощью «по вопросам оформления и предоставления мер социальной поддержки»… Другими словами, сотрудники фонда будут помогать, как самим ветеранам, так и их семьям во всем, что касается льгот, пособий, переустройства жизни.

Причем, самим защитникам отечества не придется бегать по кабинетам, выпрашивать положенные льготы, стоять в очередях. Как потребовал глава государства, «за каждой семьёй, должен быть закреплён персональный социальный работник, который в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы». При том Владимир Путин подчеркнул «за каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном».

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Руководить фондом будет Анна Цивилева. Это супруга главы Кузбасса Сергея Цивилева. Она возглавляет у себя в регионе Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. И по отзывам от коллег, делает это очень успешно. Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко - теперь председатель наблюдательного совета, а попечительский совет возглавил возглавил глава Минтруда и социальной защиты Антон Котяков.

Теперь первое, и пожалуй, самое главное испытание как для самого фонда, тк и для чиновников, им руководящих - как быстро будут открываться его региональные отделения. Именно в регионах сейчас живут и ветераны, и семьи погибших бойцов. Со своими проблемами, со своими чаяниями. И помощь им нужна уже вчера. То, как быстро структура начнет свою конкретную работу и покажет, насколько действенной она будет. А Владимир Путин еще в феврале потребовал: «Уже в этом году структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах Российской Федерации».

СИГНАЛ СИСТЕМЕ

Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук:

«Это демонстрация того, что государство понимает значимость поддержки тем, кто, проявив героизм в ходе боев на Украине, лишился здоровья или погиб. Сигнал всей государственной системе, что и сами герои, и их семьи никогда не должны услышать в чиновничьих кабинетах «я его туда не посылал». И это тоже признак нового состояния страны - важен каждый герой, каждая семья, каждый конкретный человек. Это и есть один из наиболее важных кирпичиков в фундамент того, что называется «национальная идея».