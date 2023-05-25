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НовостиПолитика25 мая 2023 8:35

Россия прекратит работу генконсульства в шведском Гетеборге с 1 сентября 2023 года

Также Россия отозвала согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге
Роман ПОЛОСИКОВ
Россия прекратит работу генконсульства в шведском Гетеборге с 1 сентября 2023 года

Россия прекратит работу генконсульства в шведском Гетеборге с 1 сентября 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С первого сентября 2023 года Россия прекращает работу генконсульства в шведском городе Гетеборг, а также отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства, которое находится в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Также в качестве ответной меры, Россия объявила пятерых шведских дипломатов персонами нон грата.

В российском ведомстве заявили, что объявление пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции персонами нон грата со стороны Стокгольма еще 25 апреля 2023 года расценивается, как откровенно враждебный шаг.

Также в МИД отметили, что подобные шаги только ухудшают отношения между двумя странами, которые сейчас достигли беспрецедентно низкого уровня.

Ранее посольство России в Стокгольме порекомендовало шведскому эксперту, который советовал Украине использовать тактику Карла XII в битве при Нарве, подбирать более удачные исторические примеры.