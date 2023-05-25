Минпросвещения прорабатывает вопрос возврата урока труда в российские школы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр просвещения России Сергей Кравцов в четверг, 25 мая, заявил, что на уровне ведомства обсуждается вопрос о возвращении в школы урока труда. Он пояснил, что таким образом ребятам будет дана возможность сделать что-то своими руками.

Кравцов напомнил, что в настоящее время в российских школах есть урок технологии.

«Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда», - сказал министр в ходе пресс-конференции.

По его словам, очень важно сделать такое занятие, на которых школьники могут сделать что-то своими руками, и таким образом проявить себя.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат федерального парламента Султан Хамзаев призвал убрать из школьной программы обязательное изучение английского языка. Он объяснил, что сегодня России нужны хорошие специалисты в различных сферах, в том числе технических, а не «полиглоты» со знанием только английского языка.

Парламентарий также добавил, что на сегодняшний день в школьной программе стоит делать акцент на таких предметах, как физкультура, психология, а также на различных активностях, направленных на социализацию учеников.