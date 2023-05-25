РИА Новости: Киев может подорвать хранилище с отработанным ядерным топливом в Харькове

Источник сообщил, что Киев может подорвать хранилище с отработанным ядерным топливом в Харькове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина из-за череды неудач в противостоянии с Россией может предпринять попытку провести очередную резонансную провокацию. Об этом информированный источник сообщил РИА Новости.

"Например, подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", - заявил собеседник агентства.

По словам источника, в Харькове есть несколько ядерных реакторов, некоторые находятся в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины. Именно поэтому Харьков подходит для осуществления теракта, считает источник.

Также собеседник добавил, что при отсутствии реакции ООН, ОБСЕ и других международных организаций, руководство Украины может реализовать антигуманный план.

Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытка диверсий на российских АЭС — это очередные враждебные действия киевского режима. При этом, силовые структуры продолжают успешную борьбу с террористами.