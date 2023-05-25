Участники ABBA не хотят выступать на Евровидении-2024, несмотря на юбилей победы Фото: Twitter.com

Шведская группа ABBA отказывается выступать на «Евровидении-2024», несмотря на 50-летний юбилей своей победы в конкурсе.

Как заявил один из участников коллектива Бенни Андерсон, ABBA не собирается устраивать праздничное выступление на «Евровидении» и даже не намерена появляться на конкурсе. «Я не хочу. А если я не захочу, то и другие не захотят. Это одинаково для всех нас четверых. Если кто-то говорит нет - это нет», - приводит его слова The Guardian.

Другой участник группы Бьорн Ульвеус заявил, что коллектив сможет отпраздновать 50-летие победы, «не выходя на сцену».

Напомним, победителем «Евровидения-2023» стала шведская певица Loreen. Некоторые раскритиковали такую победу, заявив, что событие намеренно приуроченным к юбилейной дате со дня победы ABBA.