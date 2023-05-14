На Евровидении певица из Швеции победила во второй раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании в Ливерпуле объявили имя победителя конкурса Евровидение-2023. Им стала певица Loreen из Швеции с песней Tattoo.

По итогам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей певица Лорин набрала 583 балла и заняла первое место.

Второе место в музыкальном конкурсе досталось рэперу Kaarijan ( Кяарийя) из Финляндии с песней «Cha Cha Cha», получившему 526 баллов.

На третьем месте оказалась певица Noa Kirel (Ноа Кирель) из Израиля с песней «Unicorn», жюри присудило ей 242 балла.

Как писал сайт KP.RU, певица Лорин начала свою музыкальную карьеру в середине 2000-х с участия в шоу «Idol» (аналог «Фабрики звезд»).

Затем Лорин Зинеб Нора Талхауи (полное имя артистки) взяла длительную творческую паузу. В течение шести лет она была продюсером различных реалити-шоу.

На сцену девушка вернулась благодаря фестивалю Melodifestivalen. В 2012 году именно на этом фестивале артистка исполнила свой будущий хит «Euphoria». С этой песней ее отправили на Евровидение 2012 от Швеции. Лорин победила, а ее «Эйфория» стала мировым хитом.

Тем временем, на «Евровидении-2023» Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках.