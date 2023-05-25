Посол Индонезии заявил, что авиасообщение с Россией возобновят после решения технических вопросов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Для возобновления авиасообщения между Россией и Индонезией нужно урегулировать ряд технических вопросов. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Он добавил, что на данный момент не знает, когда именно это произойдет, но подчеркнул, что возобновление полетов связано с транспортом.

Ранее заместитель посла Индонезии в Российской Федерации Берлиан Хелми заявил, что индонезийский город Джакарта и Владивосток будет связывать прямой авиарейс. По его словам сообщение начнется, как только местный аэропорт будет готов принимать иностранцев.

KP.RU также рассказывал, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в пять городов Европы. Билеты можно будет купить уже с 15 июня 2023 года. Авиаперевозчик ожидает, что эти рейсы будут пользоваться популярностью.