Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в пять городов Европы Фото: Иван ВИСЛОВ

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запустит транзитные рейсы из России в Европу. Об этом сообщил основатель компании Тамаз Гаиашвили.

Как рассказал глава компании, с 15 июня текущего года россияне смогут купить билеты Georgian Airways в пять европейских городов с одной пересадкой. Речь идет о полетах через Тбилиси в Париж, Вену, Милан, а также Ларнаку и Салоники.

«Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», - заявил основатель компании агентству RTVI.

Гаиашвили также сообщил что, согласно прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится. «Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось», - добавил он

Напомним, 11 мая 2023 года Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также отменила визовый режим для грузинских граждан. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, которая открыла продажи авиабилетов в Москву, а авиакомпания в ответ заявила, что не пустит главу государства на борт своих самолетов.